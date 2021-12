Testcentra kunnen toevloed niet aan: “Wij verzuipen”

Mensen die een hoogrisicocontact hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus, moeten geduld hebben als ze zich willen laten testen. In het testcentrum van Tongeren moet je dagen wachter eer je aan de beurt bent. Coördinator Hans Bamelis: “Wij zijn aan het verzuipen. Deze ochtend hadden we voor donderdag nog plek, maar die zijn ook al ingenomen. We lopen hopeloos achter.” De coördinator van het testcentrum wijst naar de labs die de afgenomen stalen niet meer kunnen testen. “Wij kunnen meer wissen, maar als die stalen dan blijven liggen, dan heeft dat niet veel zin.”