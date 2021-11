Tot een vijfde van alle reuzensequoia's zijn de laatste twee jaar verkoold door bosbranden

Middenin de droogte in 2015 zag het park voor de eerste keer reuzensequoia's in de vlammen opgaan. Twee branden in 2017 betekenden het einde van nog meer reuzensequoia's. Iets meer dan 200 reuzensequoia's kwamen aan hun einde in deze branden die een waarschuwing waren voor wat nog komen zou.

"Toen brak het Castle Fire uit en het was 'Oh mijn God'", zei Brigham. "We gingen van een waarschuwing naar 'haar in brand'. 7.000 bomen verliezen in één brand is krankzinnig."

Het is nog niet precies geweten hoeveel bomen er vorig jaar verloren gegaan zijn in de branden, omdat de ploegen nog bezig waren te bevestigen hoeveel bomen er gestorven waren, toen een blikseminslag op 9 september het Windy Fire in het Sequoia National Forest ontketende en twee branden die samensmolten tot de SQF Complex brand in het Sequoia National Park, zei Brigham.