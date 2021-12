UZ Gent verdubbelt testcapaciteit naar 2.000 testen per dag

Gentenaars moeten voor hun vaccin vanaf vandaag dus in de sportzaal zijn. De bewegwijzering wordt daarvoor aangepast. Maandag is meteen ook een extra dag voor Gentenaars die nog geen eerste prik hebben gekregen. Zij kunnen zonder afspraak langsgaan. Om de druk bij de Gentse huisartsen te verlichten, roept de stad Gent mensen die zich ziek voelen op om zichzelf eerst online te evalueren via de zelfevaluatietool. Wie een hoogrisicocontact had, kan met zijn of haar code terecht in verschillende testcentra in de stad.