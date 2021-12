Vaccinatiecentrum Zijp in Wemmel dringend op zoek naar vrijwilligers

"Liefst vandaag nog en als dat niet kan morgen." Voorzitter Hermans is ambitieus over het prikdoel tegen de kerstvakantie. In het centrum kunnen de inwoners van Wemmel, Grimbergen, Meise, Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel langskomen voor hun prik. Maar daarvoor komt het centrum nog medische hulp te kort. "Het is misschien wat te optimistisch, maar liefst willen we elke dag openen. Hoe meer mensen we nu kunnen vaccineren, hoe meer ruimte we hebben in het voorjaar wanneer we de brede bevolking weer moeten vaccineren", verklaart Hermans.