Voedselverspilling tegengaan door cake te eten voor je gaat winkelen

“Ik heb heel bewust gekozen voor brood”, vertelt Persoone, “dat is één van de dingen die we heel vaak weggooien terwijl er niets mis mee is. Ook noten, rozijnen of bananen zijn zo’n typische voorbeelden. Mensen gooien bananen weg die niet meer mooi geel zijn, maar net dat zijn de bananen die het beste aroma geven”. Uiteraard zit er ook wat chocolade in de cakejes van de chocolatier. “Veel mensen gooien dat weg als het een beetje wit kleurt. Maar dat is nergens voor nodig. Die chocolade is nog perfect bruikbaar en even lekker!”