Beschuldigd van marteling maar wel kans om Interpol-baas te worden: kandidatuur generaal al-Raisi onder vuur

"Ik kreeg onbekende medicijnen toegediend", vertelt Hedges tegen correspondent Frank Renout in een reportage in "De ochtend". "Ik zat in een isoleercel van 4 vierkante meter zonder raam en werd bedreigd. Het was een psychologische marteling. In de cellen vlakbij hoorde ik dat mensen fysiek gemarteld werden. De politie gaf mij twee keuzes: ik kon meewerken en een bekentenis afleggen, of niet meewerken en gemarteld worden."