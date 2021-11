Onverwacht grote opkomst bij betoging: "We onderschatten hoeveel mensen gekant zijn tegen het coronabeleid"

Al is het volgens de professor voor het eerst dat dit soort betoging zo sterk doorbreekt in ons land. "Nu zijn de maatregelen in ons land vrij beperkt: hier en daar een coronapas tonen of een mondmasker dragen. Als de maatregelen verstrengen zoals in Nederland (red. waar een mini-lockdown is) of zelfs in Oostenrijk (red. waar een lockdown is én vaccinatie verplicht wordt), zal de onvrede en dergelijk protest toenemen."