West-Vlaamse brouwerij brouwt klimaatneutraal bier

Het bier, dat wordt voorgesteld op de Horeca Expo in Gent, zal tijdens het brouwproces een zo laag mogelijke uitstoot hebben. De resterende uitstoot zal gecompenseerd worden, vertelt Jonas Tanghe van brouwerij 2Xperience: “Elektriciteit halen we hoofdzakelijk van zonnepanelen. Dan gaan we ook nog werken met waterrecuperatie tijdens het brouwproces, om onze voetafdruk zo laag mogelijk te houden. Verder gaan we compenseren door bomen aan te planten, bossen te kopen of andere projecten te steunen ten voordele van het klimaat."