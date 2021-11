30 jaar Zwarte Zondag: de hemel (en het Vlaams Blok) viel de traditionele partijen op het hoofd

Je zou je kunnen afvragen of de partij niet méér heeft gerealiseerd van aan de zijlijn dan ze had kunnen realiseren in een coalitieregering. In elk geval is het opvallend hoe gedurende dertig jaar tijd één partij zo aanwezig is geweest in de Vlaamse politiek. Je kan niet anders dan zo’n partij politiek erg succesvol te noemen. Al ligt in dat succes de kiem voor de nederlaag voor morgen: welke politieke partij zal bereid zijn om in 2024 samen te besturen met Vlaams Belang? Want ondanks het afwijzen van het "cordon sanitaire", blijft ook de N-VA zweren bij de "Chinese muur" die tussen de twee partijen staat, en voorlopig wil dus geen enkele partij besturen met Vlaams Belang.