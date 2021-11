Bruinvis die zondag aanspoelde in Lombardsijde is toch overleden: "Al het mogelijke is gedaan om het dier te redden"

Jaarlijk spoelen bruinvissen massaal aan op stranden, maar hen redden is erg moeilijk tot onmogelijk. "Slechts een klein percentage van de dieren die aanspoelen, overleven het uiteindelijk", geeft Haelters mee. "We gaan zeker kijken naar de autopsie, om bij te leren en het beter te doen in de toekomst."

Zo is de dood van de overlevende bruinvis een groot mysterie voor het team. "We hebben met Boudewijn Seapark, de dierenartsen en vrijwilligers er alles aan gedaan om het dier te redden, maar het mocht niet baten", legt hij uit. "De bruinvis vertoonde geen uiterlijke verwondingen en had goede bloedwaarden. Zo was alles klaar om het dier naar Nederland te transporteren, naar een beter uitgeruste faciliteit."