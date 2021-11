Apotheker in Overijse plaatst container om groeiende vraag naar sneltests op te vangen

"Het idee voor de testcontainer is ontstaan, nadat we in de zaak twee zieke mensen over de vloer kregen. We voelden ons toen heel onveilig en besloten om de tests voortaan buiten de apotheek af te nemen", gaat Luc verder. "Eerst dachten we aan een tentje, maar dat is zo open en ook koud in deze tijd van het jaar. Daarom besloten we deze container te plaatsen naast de apotheek. We voeren hier nu dagelijks een tiental sneltesten uit en we verwachten dat we nog een tijdje aan dat tempo zullen moeten voortwerken", besluit de apotheker.