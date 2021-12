Assisen Tongeren: emotionele getuigenis van vader van slachtoffertje Ryan (6)

Deze ochtend was het de beurt aan de vader van Ryan om te getuigen in de assisenzaal in Tongeren. Stefan Coemans vond zijn zoontje drie jaar geleden levenloos terug nadat het kind gedood was door de moeder van het kind, de thuisverpleegster Tamara N. in haar appartement in Bree. Op het proces vertelde hij over die schokkende ontdekking op tweede kerstdag 2018.