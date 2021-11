Basisscholen van Glabbeek en Bunsbeek gaan 10 dagen dicht: "Enige manier om lokale corona-uitbraak te stoppen"

"We hebben de voorbije week bijna evenveel besmettingen als het voorbije anderhalf jaar", vertelt burgemeester Reekmans. "We merken dat de besmettingen enorm hoog zijn bij de -12 jarigen. We mogen echt spreken van een lokale uitbraak waardoor het noodzakelijk is om een pauzeperiode van 10 dagen in te lassen voor onze scholen en ook voor de buitenschoolse activiteiten van -12 jarigen. Geen enkele burgemeester neemt graag zulke forse maatregelen, maar het kan gewoon niet anders. We willen ervoor zorgen dat niet heel het dorp besmet geraakt."