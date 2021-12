Belgian Waterski Showteam opgelucht dat kerstmarkt Kortrijk doorgaat: “Zo kunnen we naar het WK in Florida”

“We verkopen daar voornamelijk drank”, zegt Jurgen. “We hebben een ruim assortiment jenevers en bieren; en we verkopen ook hapjes voor bij die drankjes.” Het Belgian Waterski Showteam is een selectie van 40 mensen uit België die meedoen aan het WK in Florida in oktober 2022. “Omdat de sport niet zo gekend is, moeten we alles zelf betalen. Daarom is de kerstmarkt heel belangrijk voor ons, want zo kunnen we de kosten drukken.”