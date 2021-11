Audi Brussels legt band minstens tot eind deze week stil, na meerdere coronabesmettingen

Bij Audi Brussels, in Vorst, is de band stilgelegd nadat meer dan tien arbeiders besmet raakten met het coronavirus. De rest van de week zal er al zeker niet meer geproduceerd worden, zegt woordvoerder Peter D'Hoore: "Begin deze week testten meerdere medewerkers in de productie positief op COVID-19. Daarom is uit voorzorg besloten om deze week niet verder te produceren. Later deze week wordt bekeken hoe en wanneer de productie kan worden hervat."