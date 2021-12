Bommelsverkiezing in Ronse mogen zaterdag doorgaan, maar in beperkte kring

Schepen Ignace Michaux (CD&V): "Als we zeggen een afgeslankte versie, dan is dat wel een heel serieus afgeslankte versie. In een normaal jaar zitten er zo'n 900 mensen in de stadsfeestzaal. Dit jaar zullen dat er maximaal 150 zijn. Dus op basis van de genomen maatregelen, die ons zijn opgelegd en die we zelf nemen, denken we dat zo de avond veilig kan verlopen." Wie de verkiezing wil volgen, kan dat via een livestream van het evenement.