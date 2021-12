Brussels Gewest reageert met snelle  strooironde op eerste winterprik

Brussel Mobiliteit strooit op alle gewestwegen: de hoofdwegen, grote kruispunten, tunnels en viaducten. "Dat is zowat 800 kilometer, verdeeld over 17 rondes", weet Paemen. "Daarnaast zijn er nog 14 andere rondes om de fietspaden berijdbaar te maken, want we willen dat ook de fietsers die de moeite doen om de kou te trotseren veilig kunnen rijden." Aan strooizout is er momenteel geen gebrek. "We hebben 3.000 ton in voorraad en we kunnen die voorraad snel aanvullen", verzekert Paemen.