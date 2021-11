Buurtbewoners en politie Lo-Reninge en Alveringem boos over gedumpte konijntjes

Maandagmiddag zagen voorbijgangers een stuk of 8 konijntjes op de weg langs de Lovaart, tussen Lo-Reninge en Alveringem. Een aantal van de diertjes waren nog erg klein. In de buurt zijn amper woningen, dus vermoedelijk gaat het om een nestje dat opzettelijk is achtergelaten door de eigenaars. Dierenliefhebbers probeerden al de konijntjes te vangen, maar ze zijn erg schuw en vluchten telkens weg in de struiken. De kans bestaat nu dat ze omvergereden worden of er simpelweg niet in slagen om te overleven in het wild, zeker nu het terug iets kouder wordt.