Coronacijfers stijgen sterk in Limburg: "Operaties worden uitgesteld en bedden op intensieve raken stilaan vol"

Uit een rondvraag bij de zes Limburgse ziekenhuizen blijkt dat de bedden die voor covidpatiënten voorbehouden zijn, intussen bijna vol liggen. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder is het zelfs zo erg dat ze de voorbije week al enkele keren coronapatiënten hebben moeten doorverwijzen naar andere Limburgse ziekenhuizen. "De cijfers van vandaag tonen dat de bezetting voor covidpatienten richting 40% gaat, dus er is weinig marge om patiënten naar andere ziekenhuizen in Limburg te sturen", vertelt paramedisch directeur Jeroen Ruysens. "Uiteindelijk gaan we buiten de grenzen van Limburg moeten kijken."

Bij het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden is nog 1 van de 4 voorbehouden bedden vrij op intensieve zorg, in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk zijn dat er nog 4. In Noorderhart hebben ze 6 bedden voor covidpatiënten en 6 voor de gewone intensieve zorg en alle 12 liggen ze vol.