Coronamaatregelen leiden soms tot agressieve reacties: "Wij voeren enkel maar uit, wij zouden het ook liever anders willen", zegt uitbaatster koffiebar

"Sinds we de coronapas en een identiteitsbewijs moeten vragen, krijgen we regelmatig te maken met agressieve reacties", zegt Lisa Haesevoets van koffiebar Nordica in Antwerpen. "Sommige mensen nemen er echt aanstoot aan en reageren kwaad. Zo krijgen we elke dag minstens 1 tot 2 personen bij ons aan de koffiebar die er echt een probleem mee hebben. Ze vinden het niet correct, geven af op de politiek."