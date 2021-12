Cursus tegen agressie voor personeel AZ Monica helpt

De cursus is gestart in september maar loopt nog altijd. Het even duurt vooraleer alle personeelsleden aan de beurt zijn gekomen. "De eerste reacties van zorgkundigen die de opleiding al gevolgd hebben, zijn heel positief", zegt zorgmanager Tom Verbiest van AZ Monica. "We zijn de curus begonnen met mensen die op de spoed, de geriatrie en intensieve zorg werken. Ze krijgen tips om de verbale agressie wat af te koelen. Als er ook fysiek geweld aan te pas komt, weten zij nu ook hoe ze daarop kunnen anticiperen. Het gaat om verdediging maar ook proberen om te verhinderen dat het gebeurt. Vechten ligt zeker niet in onze aard als verpleegkundige, maar als je niet kan vluchten, moet je zien dat je niet gewond geraakt. Ik zou zo'n opleiding zeker aanraden aan andere ziekenhuizen".