Klimaatkamers van UHasselt in Maasmechelen onderzoeken nu ook invloed klimaatverandering op peren

Wetenschappers uit heel de wereld hebben een consensus bereikt over hoe het klimaat er in 2050 zal uitzien. Dat wordt gesimuleerd in de klimaatkamers, en zo kan de vergelijking gemaakt worden met het klimaat van vandaag. Het gaat om parameters als temperatuur, CO2, maar ook de grillige neerslag. En dat wordt dan getest op perenbomen die geplant worden in 3 kamers met het toekomstige klimaat en 3 kamers met het huidige klimaat, telkens met 2 volwassen perenbomen in elke kamer. In de loop van volgend jaar worden de bomen in 2 fasen in de klimaatkamers ingebracht, eerst krijgen ze een seizoen om zich aan te passen en pas dan start de klimaatsimulatie.