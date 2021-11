Na inbreuken bij PostNL en DPD: Minister De Sutter (Groen) wil dat pakjesbedrijven deel personeel zelf in dienst nemen

"Dit zijn toestanden zoals in de 19e eeuw", reageert minister van Post De Sutter na de verschillende invallen door de sociale inspectie in filialen en depots van pakjesleveranciers. De inspecteurs stelden zowel bij DPD vandaag, als bij PostNL gisteren verschillende inbreuken vast: mensen die in het zwart aan het werk waren, mensen die zelfs geen verblijfsvergunning hadden in ons land ...