Waalse arts vervalste vermoedelijk zo'n 2.000 vaccinatiecertificaten

De Waalse gezondheidsadministratie kreeg lucht van de zaak toen bleek dat de arts abnormaal veel mensen "uit alle hoeken van Wallonië en wellicht ook daarbuiten" leek te vaccineren, op de meest vreemde momenten. De man zou zo'n 2.000 valse vaccinaties hebben doorgegeven, wat daarop dan evenveel valse coronapassen opleverde.

Het parket van Charleroi voert nu een onderzoek, de arts zal worden vervolgd voor valsheid in geschrifte. In afwachting van het resultaat van het onderzoek mag hij geen vaccinatiecertificaten meer uitschrijven. De zowat 2.000 mensen die de valse documenten gekregen hebben, worden opnieuw uitgenodigd om zich écht te laten vaccineren.

De bevoegde ministers van de andere entiteiten in ons land (Brussel, Vlaams en federaal) zijn op de hoogte gebracht van de zaak. Er is al onderzocht of de bewuste Waalse arts ook mensen in Vlaanderen heeft "bediend", maar dat blijkt niet het geval, laat het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) weten.

De Waalse minister Morreale voegde er bij RTBF aan toe dat er nog onderzoeken lopen naar mogelijke fraude bij andere artsen. Er wordt ook onderzocht of andere artsen in Vlaanderen valse vaccincertificaten verspreiden, maar uit een eerste screening blijkt dat niet het geval, laat het kabinet van minister Beke weten.