Viio Borgloon-Tongeren schakelt als eerste grote Limburgse scholengroep opnieuw over naar tijdelijk thuisonderwijs 

Dat de hele scholengroep gedeeltelijk - zo'n 700 leerlingen die praktijklessen hebben, mogen wel nog naar school - moet overschakelen op thuisonderwijs, met de voorgaande coronagolven nog vers in het geheugen, is voor het Viio teleurstellend. "Maar het is een weloverwogen keuze", zegt directeur Guy Voets van Viio Borgloon-Tongeren, met twee campussen in Tongeren en eentje in Borgloon. "Enerzijds heb je een aantal leerlingen die de lessen niet kunnen volgen omdat ze zelf in quarantaine zitten. Dat zijn er vrij veel, zo'n 130. Anderzijds krijgen leerlingen geen les omdat leerkrachten thuiszitten, door bijvoorbeeld hoogrisicocontacten in hun omgeving. Daardoor is er sprake van lesuitval voor een grote groep van leerlingen. We hebben er daarom voor gekozen om online les te geven. Want dat is nog altijd een beter alternatief dan hoe het nu is."