Arbeidsinspectie valt ook binnen bij pakjesbedrijf DPD, auditeur: "Gaan hele systeem via onderaannemers onderzoeken"

Gisteren viel de politie samen met inspectiediensten binnen bij koeriersbedrijf PostNL in Mechelen, Wommelgem en Ardooie. Het depot in Wommelgem werd verzegeld, omdat er inbreuken werden vastgesteld omtrent deeltijdse arbeid: mensen waren buiten hun werkrooster aan het werk. Ook werden inbreuken inzake zwartwerk vastgesteld. Net zoals bij DPD vandaag, werd bij PostNL in Mechelen gisteren ook iemand aangetroffen zonder papieren, die ter beschikking werd gesteld van de dienst vreemdelingenzaken. De verzegeling van het PostNL-depot in Wommelgem kan ervoor zorgen dat de levering van duizenden pakjes vertraagd wordt. Het depot van DPD in Lummen werd vandaag niet verzegeld.