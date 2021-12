Dronken spookrijder die met kerst crasht op wagen van jong koppel krijgt elektronische enkelband

Het ongeval gebeurde op kerstdag op de A8 in Halle. Een man uit Wemmel was na een feestje met vrienden met zijn bestelwagen onderweg naar Doornik. Daar moest hij enkele pakjes leveren, maar op de A8 in Halle liep het fout. Bij het verlaten van de Brusselse Ring vergiste hij zich van rijstrook en reed in tegenovergestelde richting de autosnelweg op. Drie kilometer lang was de man aan het spookrijden tot hij ter hoogte van Halle frontaal botste tegen de BMW van een 22-jarige Dilbekenaar. De brandweer moest hem en zijn 20-jarige vriendin bevrijden. Het koppel werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Van de spookrijder was bij aankomst van de hulpdiensten geen spoor meer. Pas een half uur later kon hij in Halle gevat worden door de politie. Na controle bleek dat de man 1,8 promille alcohol in zijn bloed had. Hij werd opgepakt en moest voor de onderzoeksrechter verschijnen, die hem na verhoor vrij liet onder voorwaarden.