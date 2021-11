E40 weer open in Merelbeke richting Brussel na gerechtelijke actie

"Let op! Wegens een actie van de federale politie is de E40 richting Brussel volledig afgesloten bij Merelbeke", schreef woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum om 15.40 uur op Twitter. "Al het verkeer wordt de R4 opgestuurd. Er staat intussen al 4 kilometer file. Vermijd de zone. We hebben geen prognose over de duur van de afsluiting."