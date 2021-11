"Love story" tussen Zaventemse zwanen is al voorbij: "Gearrangeerd huwelijk werkte niet"

Wat nu? Akaychouh is van plan om in het voorjaar een bestaand zwanenkoppel te kopen. “We hopen dat ze van het park Mariadal hun habitat zullen maken, want ook dat is geen zekerheid. Als we daar een koppel zetten, bestaat nog altijd de kans dat ze wegvliegen.” Wat er met het achtergebleven vrouwtje zal gebeuren, is nog niet zeker. Het dier is intussen al 17 jaar oud.