Manuscript van Albert Einstein voor recordsom van 11,6 miljoen euro geveild in Parijs

Het manuscript telt 54 pagina's en is mee opgesteld door zijn vertrouweling en medewerker Michele Besso. Het is slechts één van de twee bewaard gebleven manuscripten die dienden voor het ontwikkelen van de algemene relativiteitstheorie. Het ontstond volgens Christie's in 1913 en 1914 in Berlijn en Zürich.

De vorige records voor een manuscript van Einstein waren in 2018 2,8 miljoen dollar (2,4 miljoen euro) en in 2017 1,56 miljoen dollar (1,39 miljoen euro). Het was vandaag ook de hoogste som die voor een wetenschappelijk manuscript was geboden. Wie zo flink in de buidel heeft getast, deelde Christie's niet mee.