Minister Demir werft 10 extra milieu-inspecteurs aan, onder meer om te controleren op gevaarlijke stoffen als PFOS

Vlaamse oppositiepartij Groen reageert tevreden op de beslissing om meer inspecteurs aan te werven. "Een voorstel voor meer inspectie, zullen we met plezier steunen", zegt Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege. Al maakt ze meteen ook een kanttekening: "We zijn benieuwd hoe deze minister deze beslissing zal financieren. Het kan niet zijn dat dit op kap is van andere personeels- of werkingsbesparingen in andere diensten van het beleidsdomein Omgeving. Want niet alleen de milieu-inspectie zit op haar tandvlees. We horen de noodkreet van extra personeel bij de volledige milieuadministratie."