Geen binnenactiviteiten meer in groot deel Vlaamse Ardennen

Burgemeester van Kruisem, Joop Verzele (CD&V): "De maatregel gaat onmiddellijk in en ook het sporten in de gemeenten wordt strenger. Sporten kan nog, maar douchen niet meer. We doen dit omdat de cijfers voor onze regio niet goed zijn en we het voorbeeld moeten geven. We zijn ook wat ontgoocheld over de snelheid waarmee maatregelen genomen worden op hogere niveaus. We hadden vlugger maatregelen verwacht van de provincie of de federale regering."