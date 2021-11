Geen centrale teststraten in Gent: "Te duur en onmogelijk te organiseren"

Vorige week besliste het overlegcomité dat bezoekers van danscafés zoals die in de Gentse Overpoort, een mondmasker moeten dragen wanneer ze bewegen. Dat komt doordat danscafés onder de regels van de horeca vallen. "Het mondmasker mag afgezet worden om te consumeren, op het moment dat ze niet drinken moet het op", zegt Joiris. Hij zegt ook die regel nauwlettend in de gaten te houden: "Elke maatregel die er nu is moeten we samen volgen of we moeten binnenkort weer dicht."