Gemeenteraad Kasterlee weer digitaal: “Ik mis vooral de lichaamstaal”

Door de verstrengde coronamaatregelen werken we weer zo veel mogelijk van thuis. Ook in de politiek is dat het geval. Zo zal de gemeenteraad van Kasterlee weer tijdelijk digitaal georganiseerd worden. Sinds augustus kwam de gemeenteraad weer fysiek samen. Dat dit opnieuw via de computer gebeurt, zal aanpassen worden, klinkt het.

“Vooral de lichaamstaal ga ik missen”, zegt Bieke Van Ballaer (CD&V), voorzitter van de gemeenteraad in Kasterlee. “Die krijg je via de computer niet altijd mee. Soms rol je al eens met je ogen naar een collega en dat is nu niet te zien.” Al heeft het online vergaderen wel enkele voordelen. “Ik merk dat er via de computer minder gediscussieerd wordt dan wanneer we fysiek samenkomen.”

Tijdens de vorige lockdown, vergaderde de gemeenteraad ook via de computer. Dat liep niet altijd van een leien dakje. “Vooral oudere collega’s vonden dat digitale aspect niet makkelijk. Zij hadden wat extra hulp nodig als ze tijdig op de vergadering aanwezig wilden zijn. Gelukkig gaat dat al een pak beter.”