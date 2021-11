Genk maakt "light-versie" van kerstmarkt met wel een schaatsbaan maar minder kraampjes en vervroegd sluitingsuur

Terwijl het in veel andere Vlaamse steden afgelastingen van eindejaarsevenementen regent, gaat de kerstmarkt in Genk toch door. “Weliswaar in aangepaste versie”, licht schepen Karel Kriekemans toe. “Er zullen deze keer veel minder kraampjes staan en omstreeks negen uur ’s avonds is alles afgelopen. We focussen ons dus echt op families en shoppers, die veilig een rondje willen schaatsen. Er zullen een drietal eetstandjes zijn met onder meer goulashsoep, hamburgers en loempia’s en een chalet met een terras waar je iets kan drinken. Kortom: het wordt veel kleinschaliger dan de voorgaande edities.”