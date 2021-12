Gerechtelijk onderzoek naar overlijden van 17-jarige in AZ Delta

In september raakte de 17-jarige Cyriel Mortier uit Ieper levensgevaarlijk gewond bij een verkeersongeval in Poperinge. Hij werd op de terugweg van school met z’n brommer gegrepen door een vrachtwagen. Hij vocht in verschillende ziekenhuizen voor zijn leven. Hij leek ook te herstellen, ontwaakte uit een coma en kon weer contact maken met zijn papa. Maar donderdag overleed de jongen toch in het AZ Delta in Roeselare. De vader begrijpt niet wat er fout liep en heeft een autopsie gevraagd op het lichaam van zijn zoon.

“We weten niet wat er gebeurd is, het onderzoek zal dat uitwijzen”, zegt Lieven Wostyn, medisch directeur van AZ Delta in Roeselare. “Ons medeleven gaat naar de familie en we werken volledig mee aan het gerechtelijk onderzoek. Maar er zijn geen fouten gebeurd in de behandeling van de jongen.”