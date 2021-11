Oncoloog Gert De Meerleer getuigt over uitgestelde zorg door corona: "Ik vrees dat we het ergste nog gaan zien"

Professor De Meerleer ziet dagelijks gevallen van patiënten die niet (in het UZ Leuven) of pas later geholpen kunnen worden. "Enkele dagen terug kreeg een patiënt van een collega een complicatie door de chemotherapie. Dat uitte zich in een bloedvergiftiging. Die man moest in isolatie door een verlaagde weerstand. Die man had geen plaats in ons ziekenhuis en moest met een transport naar een ander ziekenhuis gebracht worden", vertelt De Meerleer. "Dat is moeilijk te verantwoorden en het begint mentaal zwaar door te wegen."