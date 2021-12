Gezocht: 165 contactopspoorders in West-Vlaanderen

165. Zoveel vacatures staan er open voor de job van contact tracer in West-Vlaanderen. “150 in Brugge en 15 in Ieper”, zegt Wim Van Der Linden van Randstad. “De vierde golf is bezig, de maatregelen zijn verstrengd, dus moeten we de contact tracing opschalen. Het is heel belangrijk om op tijd de contacten in kaart te brengen.”