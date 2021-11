Gouverneur Decaluwé dreigt met afgelasting Brugse stadswandeling: “Wintergloed mét coronapas of geen Wintergloed”

Vrijdag start in Brugge de magisch verlichte stadswandeling Wintergloed. In tegenstelling tot de kerstmarkt zal je voor de wandeling geen Covid Safe Ticket nodig hebben. “Dat is onbegonnen werk”, zei De fauw eerder deze week. “Een toegangscontrole is moeilijk te organiseren omdat er heel wat mensen langs het parcours wonen en werken.” Bezoekers moeten tijdens de wandeling wel een mondmasker dragen.