Halle schaatst afgelast: "Moeilijke, maar moedige beslissing"

Het financiële risico is te groot, zegt het bestuur van Halle Events. Zo stijgen de kosten voor het uitbaten van de schaatsbaan, maar daalt tegelijk het aantal sponsors. De scholen, die traditioneel voor veel publiek zorgen, aarzelen. Er zijn nog maar 1.500 inschrijvingen, dat is één derde van het aantal in normale tijden. En op de publieke opkomst is er al helemaal geen uitzicht.