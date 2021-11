Uitkijken voor 2 Franse verdachten op de vlucht na klopjacht in Heverlee

De politie kreeg via een ANPR-camera in Bertem een 'hit' binnen. Dat betekent dat een auto met een nummerplaat bekend staat om gerechtelijke feiten. De politie ging in achtervolging, maar de wagen met Franse nummerplaat reed weg. Uiteindelijk reed de auto zich vast in de Bertemstraat in Heverlee. Daar sloegen de twee verdachten te voet op de vlucht.