Historische beslissing in Italië: verlamde man krijgt als eerste medische hulp om leven te beëindigen

In een bericht op de website van de ngo laat hij weten dat er een pak van zijn schouders valt: “Ik voel me lichter en ben alle spanning kwijt die zich de afgelopen jaren had opgebouwd.” Mario zal een dodelijk middel krijgen van een arts. Wanneer hij dat effectief zal innemen, is nog niet bekend. In zijn brief in La Stampa roept hij dokters wel op alles snel in orde te brengen.