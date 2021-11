Honden vanaf nu ook welkom op Leuvense begraafplaatsen: "Dieren kunnen zoveel betekenen voor mensen" 

"Hoewel het niet mag, laten we honden op onze begraafplaatsen toch oogluikend toe", zegt Roel Van Roosbroeck, verantwoordelijke voor de begraafplaatsen van de stad Leuven. "Het is maar normaal dat een hond die deel uitmaakt van je gezin, mee het graf mag bezoeken. Net zoals het gek zou zijn dat je je kinderen in de auto op de parking van de begraafplaats laat zitten omdat ze niet mee mogen. Dieren kunnen heel veel betekenen voor mensen, we moeten daar rekening mee houden."