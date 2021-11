De loterij zoals we ze kennen ontstond 580 jaar geleden in Brugge

580 jaar geleden ontstond de loterij, zoals we ze over de hele wereld kennen, op een markt in het welvarende, middeleeuwse Brugge. Recent werd een document in het stadsarchief ontdekt dat het ontstaan van de lotto bevestigt. In de stadsrekening van de jaren 1441-1442 kan je de eerste vermelding van "loterij" in de Lage Landen vinden.