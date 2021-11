Screening werkt: minder darmkanker door groot bevolkingsonderzoek

Net als bij borst- en baarmoederhalskanker, wordt dikkedarmkanker door de screenings vaak ook in een vroeger stadium ontdekt. "Zeventig procent van de kankers die we vinden via de screenings bevinden zich daardoor in een beter behandelbaar stadium. De impact van het bevolingsonderzoek is dus duidelijk", zegt dokter Martens. "In het eerste stadium is de kanker zeer goed te behandelen en zijn er dus goede prognoses. 95 procent van de patiënten leeft nog na vijf jaar."

Bij wie zich niet laat screenen, zit een ontdekte kanker veel vaker in een later stadium. En dat kan grote gevolgen hebben. "In een later stadium is de overlevingskans lager. In stadium vier gaat het bijvoorbeeld om tien procent. Individueel is er dus een groot verschil. Als je de kanker vroeg vindt kan je het beter behandelen en kan je ook meer mensen definitief genezen."