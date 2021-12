Kerkje van Veltem wordt gemeenschapscentrum

De kerk stond al een tijdje leeg en de gemeente wilde het gebouw een nieuwe functie geven. De bewoners konden suggesties doen. "Die konden ze in de loop van de maand mei kwijt in speciale brievenbussen, in de vorm van houten kerkjes", vertelt cultuurschepen Stijn Van Meerbeeck (N-VA). "De mensen en de verenigingen zijn ook in de kerk samengekomen om te toekomst te bepalen. En daar is een soort van beheerraad ontstaan, die de gemeenschapsactiviteiten in de kerk zal organiseren", zegt Van Meerbeeck.