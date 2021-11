Kerstloop Brugge verhuist voor historische trekking EuroMillions: "Trillingen zouden resultaat kunnen beïnvloeden"

Op 3 december zal de trekking van EuroMillions niet gebeuren in de gebruikelijke, hoogbeveiligde studio in de buurt van Parijs, maar in de gotische zaal van het stadhuis in Brugge. Dat is een unicum. Nooit eerder gebeurde de trekking op verplaatsing. Aanleiding is de 580ste verjaardag van de loterijen in Europa. Uit documenten, die onlangs zijn ontdekt, blijkt dat die in 1441 in Brugge voor het eerst georganiseerd zijn.