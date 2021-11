Kind is nu al zesde dode na aanrijding op kerstparade in Wisconsin

In Waukesha, een voorstad van grootstad Milwaukee, was zondag een auto in een kerstparade gereden. Aanvankelijk werd gedacht aan een aanslag, maar uiteindelijk bleek er geen terroristisch motief. De 39-jarige Darrell Brooks kon worden gearresteerd en verklaarde dat hij even voordien in een huiselijke ruzie verwikkeld was.

Bij het incident vielen in totaal dus zes doden, vijf volwassenen en één kind. Er is ook sprake van zeker 62 gewonden, onder wie heel wat kinderen. De verdachte hangt een aanklacht voor zes moorden boven het hoofd.