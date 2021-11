Ook een vaccinatieplicht in Duitsland? Als het van de Duitsers zelf afhangt wel, maar de vraag is of het kan

Die hardnekkige groep tegenstanders, vind je in Duitsland niet overal even hard. Er zijn grote verschillen tussen de deelstaten. Vaccinatiekampioen is de kleine deelstaat Bremen, waar 81 procent dubbel geprikt is. Hekkensluiter is Saksen, met nog 60 procent. Geografisch is het vrij simpel: het zuiden en het oosten bengelen onderaan, met cijfers onder de 65 procent.



Ook daar is het wat zoeken naar verklaringen. Voor het oosten is het vrij duidelijk dat de invloed van de rechts-radicale AfD meespeelt: zij staan daar electoraal bijzonder sterk. Daarnaast is het oosten ook meer wantrouwig tegenover de overheid, een erfenis uit het DDR-tijdperk. Voor Beieren en Baden-Württemberg is het moeilijker. De regio is van nature wat conservatiever en groener, met een wat groter wantrouwen tegenover de medische wetenschap. Het is in elk geval een onderzoek waard.