Lichtere straf in beroep voor oud-schooldirecteur die aanzette tot ontucht en leerling belaagde 

De man was jarenlang een erg graag geziene schooldirecteur in Zelzate. Hij was zelfs zo populair dat de school hem in 2015 had voorgedragen als 'Beste directeur' bij Klasse. Een jaar eerder verkoos radiozender MNM de school nog als 'Strafste school'. Maar eind 2018 schorste de school hem na klachten van ouders van enkele leerlingen. In februari 2019 pakte de politie hem op en liet de onderzoeksrechter hem nadien vrij onder strenge voorwaarden.